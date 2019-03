Nadal muss vor Halbfinale gegen Federer zurückziehen

Von Felizitas Eglof

In der Garage von Lars riecht es nach Malz. Zwischen Fahrrädern und einer Werkzeugbank stehen zwei große, silberne Fässer. Sechs Männer stehen mit einem Thermometer und einem Zettel um die Behälter und messen eifrig die Temperatur des dampfenden Inhalts. Der Malzgeruch verrät bereits, hier wird Bier gebraut. Mitten in einer ruhigen Wohnsiedlung haben sieben Freunde eine alte Biermarke wieder aufleben lassen. Und das kommt an in der Region.

„Die Idee zum Bierbrauen kam uns natürlich in der Wirtschaft bei einem Bier“, erklärt Lars.