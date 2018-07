Nadal komplettiert das US-Open-Halbfinale

New York (dpa) - Titelverteidiger Rafael Nadal hat als letzter Spieler das Halbfinale bei den US Open der Tennisprofis erreicht. Der Spanier gewann in New York 6:2, 6:1, 6:3 gegen den Amerikaner Andy Roddick, der 2003 für den bislang letzten Heimsieg gesorgt hatte.

Roddick ließ sich im dritten Satz an den Oberschenkeln behandeln, nachdem er wie Nadal tags zuvor noch das Achtelfinale bestritten hatte. Nadal muss bereits am Samstag wieder auf den Platz und trifft im Halbfinale auf den Schotten Andy Murray. Der Finalist von 2008, der damals Nadal in der Runde der letzten Vier besiegt hatte, gewann 7:5, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2) gegen den Amerikaner John Isner. In den Halbfinals von Wimbledon und der French Open unterlag Murray zuletzt gegen Nadal.

Im ersten Halbfinale spielt der Weltranglisten-Erste und Vorjahresfinalist Novak Djokovic aus Serbien gegen den Schweizer Roger Federer. Der fünfmalige US-Open-Sieger war im Vorjahr im Semifinale knapp an Djokovic gescheitert und revanchierte sich in dieser Saison mit einem Halbfinal-Erfolg bei den French Open. Es war eine von nur zwei Niederlagen für Djokovic in dieser Saison.