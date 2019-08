French-Open-Champion Rafael Nadal ist ohne Probleme in die zweite Runde der US Open in New York eingezogen. Der Tennis-Weltranglisten-Zweite aus Spanien gewann im ersten Match der Night Session gegen den Australier John Millman 6:3, 6:2, 6:2.

Millman hatte im vergangenen Jahr durch seinen Achtelfinal-Sieg gegen Roger Federer für Furore gesorgt, war bei der Niederlage in 2:07 Stunden gegen Nadal aber chancenlos.

