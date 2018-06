Nadal im Halbfinale der US Open gegen Gasquet

New York (dpa) - Der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal hat das spanische Viertelfinale gegen Tommy Robredo gewonnen und steht zum fünften Mal im Halbfinale der US Open. Der 27 Jahre alte Linkshänder bezwang Robredo in nur 100 Minuten mit 6:0, 6:2, 6:2.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Nadal am Samstag bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in New York auf den Franzosen Richard Gasquet. „Es war mein bislang bestes Spiel in diesem Turnier. Großartig, wenn einem das im Viertelfinale gelingt“, sagte Nadal.

Robredo hatte im Achtelfinale den früheren Weltranglisten-Ersten und fünfmaligen US-Open-Champion Roger Federer aus dem Turnier geworfen, war gegen seinen Landsmann aber vom ersten Ballwechsel an auf verlorenem Posten. „Manchmal gibt es einfach nichts zu sagen. Du kannst dem anderen nur gratulieren und hoffen, dass du nächstes Mal wieder eine Chance bekommst. Er war zu gut“, sagte Robredo.

Vor einem Jahr hatte Nadal die US Open wegen seiner Knieverletzung verpasst, jetzt gilt er als Top-Favorit auf seinen zweiten New-York-Titel nach 2010 und seinen 13. Grand-Slam-Turniersieg. Seit seinem Comeback Anfang des Jahres hat Nadal neun Turniere gewonnen und seine Bilanz auf 58:3 Siege ausgebaut.

Auf Hartplatz ist er seit 20 Spielen ungeschlagen. Gegen Gasquet hat Nadal eine Bilanz von 10:0 Siegen. „Niemand wird sagen, dass ich der Favorit in diesem Match bin“, sagte Gasquet. Im Alter von 13 Jahren besiegte er Nadal einmal bei einem Jugendturnier. „Ich schaue mir das Video manchmal bei YouTube an und kann es nicht glauben, dass ich gegen ihn gewonnen habe“, scherzte der Franzose.

Im Viertelfinale hatte er sich gegen den Spanier David Ferrer in fünf Sätzen durchgesetzt. Der 31 Jahre alte Ranglisten-Vierte musste sich dem an Nummer neun gesetzten Gasquet nach 3:23 Stunden mit 3:6, 1:6, 6:4, 6:2, 3:6 geschlagen geben. Gasquet ist erst der zweite Franzose im Halbfinale von New York. Cedric Pioline stand 1999 in Flushing Meadows in der Vorschlussrunde und 1993 im Endspiel.

Die beiden anderen Halbfinalisten werden am noch ermittelt. Titelverteidiger Andy Murray aus Schottland trifft auf den Schweizer Stanislas Wawrinka, der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien in der Night Session auf den Russen Michail Juschni.