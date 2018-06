NADA hebt Standards bei Dopingtests

Die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) wird ihre Standards bei den Kontrollen um das Kriterium „Haltbarkeit der Utensilien“ anheben, teilte die in Bonn ansässige Institution in einem Statement mit und reagierte offenbar zugleich auf einen Bericht in der „Süddeutschen Zeitung“.

Demnach haben mehrere Athleten auf Fälle hingewiesen, in denen bei Bluttests veraltetes Material eingesetzt wurde. Das Haltbarkeitsdatum war bisher für die NADA kein Kriterium. Es lägen keine Erkenntnisse vor, wonach sich veraltetes Material auf die Analyseergebnisse auswirken könne. Wie die „SZ“ berichtete, sehen Experten dies anders. Tests mit veraltetem Material, insbesondere mit Röhrchen bei der Blutentnahme, könnten zu unplausiblen Ergebnissen führen.

Die NADA intensiviere ihr „Qualitätsmanagement“ nun, hieß es. „Utensilien mit überschrittenen Haltbarkeitsdaten werden in Zukunft von der NADA nicht mehr verwendet. Damit setzen wir einen über den internationalen Standard hinausgehenden Qualitätsanspruch um“, hieß es in dem Statement.

NADA-Statement