Nach zwei Wochen Olympia: Es waren Spiele der Sportler und der wichtigen Botschaft

Wer wissen möchte, welchen Stellenwert Olympische Spiele für die Sportlerinnen und Sportler haben, muss sich nur mit Martin Wolfram unterhalten. Der deutsche Wasserspringer nimmt als Siebter vom Drei-Meter-Brett in den Ergebnislisten der Spiele von Tokio keine besondere Rolle ein.

Und trotzdem überwältigte den Dresdner nach seinem letzten Sprung ein gewaltiges Glücksgefühl. Stockend, mit Tränen in den Augen schluchzte er in die laufende Kamera: „Ich bin ganz ohne Medaille ein Gewinner.“ Nach einer schweren Schulterverletzung war für ihn allein die Teilnahme der sportliche Höhepunkt seiner Karriere.

Emotionen werden in die Welt getragen

So wie Wolfram geht es der ganz großen Mehrzahl der 11000 Athletinnen und Athleten in Tokio. Sie sind die großen Gewinner dieser wohl außergewöhnlichsten Spiele der Geschichte – nach all den Strapazen, Entbehrungen und Unsicherheiten der vergangenen Jahre. „Es ist egal, dass es Corona-Spiele sind. Es ist egal, dass wir Masken tragen. Die Emotionen sind die gleichen. Der Wert ist der gleiche“, meinte Ringer-Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken.

Das gilt auch für den Fernsehzuschauer: Trotz völliger Isolation ist es Sportlern und Veranstaltern geglückt, die Emotionen in die weite Welt zu tragen. Natürlich waren es im Gegensatz zu manch früherer Ausgabe keine Spiele, an denen man sich zwei Wochen lang berauscht und an die man auch später besonders gern zurückdenkt. Aber sie haben unterhalten und zumindest zeitweise von den omnipräsenten Problemen abgelenkt.

Daran haben wohl die wenigsten geglaubt, als das Sportereignis vor zwei Wochen unter denkbar schlechten Bedingungen startete. Die einhellige Meinung: Olympia in der Blase, die Athleten abgeschottet, alleingelassen, ohne Fans, Familie und Freunde – das kann nur ein steriles Ereignis werden. Doch es kam anders. Die befürchtet Infektionswelle blieb aus, die Euphoriewelle nicht.

Und so haben die sowieso schon symbolträchtigen Olympischen Spiele seit diesen Wochen eine weitere wichtige Botschaft: In der neuen Normalität ist bei richtigen Vorkehrungen manches möglich, mehr als viele dachten – wenn man es sich denn leisten will und kann. Auch ein Mega-Event wie Sommerspiele.