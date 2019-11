Nach Verletzung: Nadal plant Start bei ATP Finals

Der neue Weltranglisten-Erste Rafael Nadal will nach seinem verletzungsbedingten Rückzug beim Turnier in Paris bei der ATP-WM an den Start gehen.

„Die Idee ist, bei den ATP Finals in London spielen zu können“, teilte der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien mit. Beim Masters-Series-Turnier in Paris war Nadal am Samstag wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht zum Halbfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov angetreten.

Eine Untersuchung auf Mallorca habe eine kleine Zerrung ergeben, schrieb der French-Open- und US-Open-Sieger. Der Saisonabschluss der besten acht Profis des Jahres mit Titelverteidiger Alexander Zverev beginnt am Sonntag.

