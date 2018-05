Nach Treffen mit Erdogan: DFB-Chef kritisiert Özil und Gündogan

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben kurz vor der WM-Nominierung mit umstrittener Wahlkampfhilfe für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für Aufsehen gesorgt.

Die Profis ließen sich am Sonntag in London gemeinsam mit dem Politiker ablichten und überreichten ihm Trikots ihrer Clubs Manchester City und FC Arsenal. Diese wurden von Erdogans Partei auf Twitter veröffentlicht.

„Mit großem Respekt für meinen Präsidenten“

Die drei Premier-League-Profis schenkten dem Staatschef jeweils eines ihrer Klub-Trikots und posierten mit ihm für Fotos. Der in Gelsenkirchen geborene Gündogan schrieb auf sein Trikot: „Mit großem Respekt für meinen Präsidenten“.

„In guter Gesellschaft heute Abend“

Özil sendete zudem einen Tweet, der ihn offenbar bei dem Treffen mit Gündogan und dem ebenfalls türkisch-stämmigen Cenk Tosun vom FC Everton zeigt und schrieb auf englisch „in guter Gesellschaft heute Abend“, versehen mit einem zwinkernden Gesicht sowie der deutschen und türkischen Fahne.

Erdogan, der für die am 24. Juni anstehenden türkischen Präsidentschaftswahlen keinen Wahlkampf in Deutschland machen darf, hielt sich zu diesem Zweck in London auf. Özil und Gündogan sind in Deutschland als Nachfahren türkischer Einwanderer aufgewachsen.

Sportpolitisch pikant ist der Auftritt, da die Türkei einziger Konkurrent des Deutschen Fußball-Bundes um die Ausrichtung der EM 2024 ist, die im September von der UEFA vergeben wird. Beide Profis sind fixe Kandidaten für den deutschen WM-Kader, den Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag (12.30 Uhr) in Dortmund verkündet.

Shitstorm im Netz

In den sozialen Netzwerken ernteten die beiden deutschen Nationalspieler viel Kritik. Einige User forderten den Bundestrainer sogar auf, die beiden aufgrund der Fotos nicht für die Weltmeisterschaft in Russland zu berücksichtigen.

#Gündogan und #Özil sollten für die #WM2018 nicht mehr berücksichtigt werden. Nicht weil sie auch türkische Wurzeln haben sondern weil sie mit Ihrer Unterstützung von #Erdogan sämtlichen Deutschen und #DFB Werten widersprechen. — AS_Online (@AS_Wendlingen) 14. Mai 2018

Mittlerweile hat sich auch DFB-Boss Reinhard Grindel zu den Fotos zu Wort gemeldet. "Der DFB respektiert und achtet selbstverständlich die besondere Situation unserer Spieler mit Migrationshintergrund. Aber der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden", twitterte Grindel - und legte nach.

Es sei nicht gut, dass sich unsere Nationalspieler für seine Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen, so Grindel weiter. Der Integrationsarbeit des DFB hätten die beiden Spieler mit dieser Aktion sicher nicht geholfen.

(1/2) Der #DFB respektiert und achtet selbstverständlich die besondere Situation unserer Spieler mit Migrationshintergrund. Aber der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden. — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 14. Mai 2018

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat die Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan aufgefordert, sich von den Bildern mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu distanzieren.

Das, was die zwei da vorgelegt haben, spottet jeder Beschreibung, das geht gar nicht“

sagte Özdemir am Montag in Berlin. Nationalspieler seien Vorbilder und sollten sich auch so verhalten. „Ich erwarte von den beiden, dass sie sich jetzt klar äußern, sich distanzieren.“ Sie hätten sich „hergegeben für eine billige Propagandashow für einen Despoten, für einen autoritären Herrscher“.

Özdemir sagte dazu: „Vielleicht wissen die zwei das nicht, aber sie haben bereits einen Präsidenten, nämlich einen Bundespräsidenten, und der heißt Frank-Walter Steinmeier.“ Die beiden müssten deutlich machen, dass ihre Loyalität nur dem Land gelte, für das sie spielten. „Alles andere ist inakzeptabel.“ Mit ihrem Verhalten hätten sie der Integrationsdebatte einen „immensen Schaden“ zugefügt. Auf die Frage, ob die beiden auch ohne eine Entschuldigung Teil der Nationalmannschaft bleiben dürften, sagte Özdemir: „Das habe ich nicht zu entscheiden, Jogi Löw stellt die Nationalmannschaft zusammen.“ Das bemesse sich an ihrer Leistung auf dem Platz.