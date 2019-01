Nach der WM: Was vom Handball-Boom bleibt

Etwas mehr als eine Woche, besser gesagt bis kommende Woche Donnerstag, hat der Deutsche Handball-Bund (DHB) Zeit, um sich mit der Aufarbeitung der Heim-WM und dem vierten Platz der Nationalmannschaft zu beschäftigen. Dann soll das Thema vom Tisch sein: „Ich stehe dem DHB noch zehn Tage zur Verfügung, dann geht es in den Urlaub“, hatte Christian Prokop nach der unglücklichen Niederlage im Spiel um Platz drei gegen Frankreich verkündet. Die Aufarbeitung ist also in vollem Gange. Dem „Dankeschön an den Staff und das Team“ folgte ein „Anstoßen auf das, was wir geschafft haben“, sagte ein gefasster Bundestrainer, der sich zwar über das Ergebnis etwas ärgerte, allerdings alles andere so entwickelt sah, wie er und der DHB es sich „erträumt hätten“.

Und dieses Alles soll länger anhalten als jene zehn Tage. Länger als die 17 WM-Tage, in denen in Deutschland Handball-Euphorie herrscht. Länger auch als diese DHB-Auswahl noch in der Form zusammen sein wird. Denn der derzeitige Boom soll konserviert werden. „Wir haben viele Fans erreicht und auch wenn es gerade noch etwas bitter ist, wird das bleiben“, ist sich Prokop sicher.

Die Lehren aus 2007

Doch sollen das keine Worthülsen sein, der Inhalt zeitnah angegangen werden. Denn die Handballer haben aus der Vergangenheit gelernt: Auch bei der vorigen WM in Deutschland – die 2007 gar mit dem Titel gekrönt wurde – strömten die Kinder zunächst in die Vereine, zu Probetrainings, die Fans in die Bundesliga – allein von Dauer war alles nicht. Langfristigkeit, das wissen sie nun beim DHB, darauf kommt es an. „Jetzt ist es an uns, dranzubleiben und das mit Nachhaltigkeit zu füllen. Also zum Beispiel in die Schulen und in die Vereine zu gehen und die Kids zu begeistern für Handball“, nennt Prokob einen ersten, anhaltenden Teilaspekt, denn das nicht „wieder abschlaffen zu lassen. Das haben wir gelernt aus der WM vor zwölf Jahren.“

Dass dem Boom ein böses Erwachen folgt, das wurde schon während der größten Euphorie geunkt. Ein Platzhalter bis zur Fußball-Bundesliga, ein netter Zeitvertreib für zwischendurch, hieß es. Doch will die jetzt schon zweitstärkste Sportart in Deutschland mehr, sie will den Fußballern Fans und nicht zuletzt regelmäßige Aufmerksamkeit abtrotzen. Dass sie dennoch den Realismus nicht eingebüßt haben, zeigte sich schnell. „Es ist unrealistisch, dass im Juni noch so viele Menschen über Handball sprechen wie jetzt gerade“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober. Medienthema Nummer 1 im Sport, Hauptgesprächsstoff bei den Menschen – das wird es so schnell nicht mehr geben.

Gensheimer kehrt heim

Und doch, Handball, das wissen nun deutlich mehr Leute in Deutschland und der Welt, das ist mehr als ein bisschen Bälle werfen und fangen mit vielen Toren. Handball, das ist ein Sport, der das Zeug hat, nicht nur zu unterhalten und etwas spannend zu sein, sondern Emotionen zu erzeugen. „Das ist ja das Faszinierende am Handball, dass innerhalb einer Minute so viel passieren kann. Das Blatt kann sich total drehen und dann nochmal drehen. Das ist manchmal echt kurios“, hatte Abwehr-Riese Finn Lemke nach der Last-Second-Niederlage gegen Frankreich formuliert und dabei gleich ein Plädoyer für seinen Sport gehalten.

Doch waren es nicht zuletzt die Spieler selbst, die das beste Aushängeschild waren. „Mit Werten wie Sportsgeist, Fairness und Bodenständigkeit. Das alles hat die Mannschaft ausgestrahlt, und davon sind viele Menschen in unserem Land begeistert“, schrieb Ex-Weltklasse-Linksaußen Stefan Kretzschmar in seiner Sky-Kolumne: „Das zählt am Ende viel mehr als jede Medaille!“

Doch könnte sich jener Traum für die meisten des DHB-Teams noch erfüllen. „Wir sind in den zwei Wochen eine Einheit geworden, haben gelernt und unser Ziel wird es sein, auch im nächsten Turnier ins Halbfinale zu kommen“, blickt Defensiv-Ass Patrick Wiencek voraus. Auch Prokop sieht keinen Grund, die Zusammensetzung zeitnah zu verändern: „Ich habe ein super Gefühl mit dieser Mannschaft und wir gehören aktuell zu den vier besten Teams der Welt.“ Und sei es gerade der Zusammenhalt, der den Erfolg ausmache. „Die Genetik wird sich nicht verändern. In Deutschland kommen wir über Einsatz und Leidenschaft und das ist auch gut so“, verdeutlicht der 40-Jährige: „Zudem haben wir eine super Ausbildung und mit der Bundesliga eine tolle Plattform.“

Und diese könnte zeitnah mit einer Gallionsfigur weitere Aufmerksamkeit ziehen. Uwe Gensheimer scheint sich vom französischen Spitzenclub Paris St. Germain zu verabschieden und – ganz dem Boom folgend – zum zweimaligen Meister Rhein-Neckar Löwen zurückzukehren. Der DHB-Kapitän hat aber noch am WM-Ergebnis zu knabbern.Hofft aber: „Mit ein bisschen Abstand können wir vielleicht stolz sein.“

Vor allem, wenn ihr ausgelöster Aufschwung zum dauerhaften wird.