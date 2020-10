Nach Coronafall bei Werder: Team am Freitag erneut getestet

Die Spieler, Trainer und Betreuer von Werder Bremen sind nach einem Coronafall in der Mannschaft am frühen Freitagmorgen erneut auf das Coronavirus getestet worden.

Die Ergebnisse der Tests werden am Nachmittag erwartet. Bei negativen Ergebnissen, will das Team von Trainer Florian Kohfeldt anschließend die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (18 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder aufnehmen.

Am Mittwoch war ein Werder-Fußballer positiv getestet worden. Für den Spieler, dessen Namen der Verein nicht nennt, sowie einen weiteren Profi und ein Mitglied des Funktionsteams hatte das zuständige Gesundheitsamt eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet. Die übrigen Spieler, Trainer und Betreuer hatten sich bis zum Test am Freitag freiwillig zu Hause aufgehalten. Eine für Donnerstag angesetzte Regenerationseinheit war ausgefallen.

