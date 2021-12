Nach Corona-Infektion: Bielefelds Vasiliadis vor Rückkehr

Arminia Bielefeld kann im Spiel bei RB Leipzig voraussichtlich wieder auf Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis bauen.

„Sebi hat gestern und heute trainiert, und wenn er auch morgen auf dem Platz steht - wovon ich ausgehe -, dann steht er am Samstag zur Verfügung“, sagte Bielefelds Trainer Frank Kramer. Der 24 Jahre alte Vasiliadis war zuletzt wegen einer Corona-Infektion ausgefallen. Verzichten muss die Arminia dagegen auf Lennart Czyborra und Jacob Laursen.

Kramer hofft, dass seiner Mannschaft der 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum am Dienstag auch in der Partie gegen den großen Favoriten aus Sachsen hilft. „Natürlich ist es super, dass die Jungs sich für ihren Aufwand jetzt endlich mal belohnt haben“, sagte Kramer. „Sie haben sich damit auch selbst bewiesen, dass sie in dieser Liga bestehen können. Diese positive Energie wollen wir jetzt mitnehmen.“ Bielefeld steht in der Fußball-Bundesliga auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat 13 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-409941/2