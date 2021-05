Nach Brandanschlag: Celtic-Manager bedankt sich bei Fans

Von Schwäbische Zeitung

Die Stadt Wangen kann eigenen Angaben zufolge überraschend noch einmal in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ravensburg und dem Impfzentrum Ulm zu einem Erstimpftermin einladen. Der Termin ist bereits am Montag, 31. Mai. In Kißlegg stehen laut Mitteilung der Gemeinde am Pfingstwochenende außerdem Bürgertestungen an.

In der Wangener Stadthalle wird am Montag, 31. Mai, mit Stoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft. Anmelden können sich 154 Wangenerinnen und Wangener, die 65 Jahre und älter sind, sowie deren Partner.