Nach 67er-Runde: Golfer DeChambeau gewinnt US Open

Von geki und Gerhard Kirchenmaier

Das Wechselspiel an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Riß geht munter weiter. Aufsteiger SV Mittelbuch übernahm mit einem eigenen 3:0-Sieg gegen Baustetten wieder Platz eins. Der punkt- und torgleiche Titelkandidat Ringschnait siegte beim Aufsteiger Schemmerhofen mit 2:1. Weiter unbesiegt ist auch Reinstetten nach dem 3:1-Sieg in Mittelbiberach. Das Verfolgerduell in Sulmetingen endete unentschieden. Steinhausen überzeugte wieder mit einem 7:1-Heimsieg.