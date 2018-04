Nürnberg auf Bundesliga-Kurs - Brisanz im Abstiegskampf

Von Schwäbische Zeitung

Ein sechs Jahre alter Junge durfte in Österreich Traktor fahren und hat dabei seinen Zwillingsbruder überrollt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde das Kind bei dem Unfall am Vortag schwer verletzt.

Der 60 Jahre alte Großvater hatte den Sechsjährigen in Fehring in der Südoststeiermark auf einem Wiesengrundstück ans Steuer des Traktors gelassen. Der Opa saß auf dem Beifahrersitz, der Zwillingsbruder in der Frontladerschaufel, die etwa einen halben Meter angehoben war.