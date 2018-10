Nüchterne Nürnberger Krisenbewältigung

Vor dem Ravensburger Landgericht ist am Montagmorgen der Prozess gegen den mutmaßlichen Supermarkterpresser gestartet. Der Prozessauftakt war vor sieben Tagen verschoben worden, weil sich der Angeklagte in seinem Haftraum in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg selbst verletzt hatte und deshalb als nicht verhandlungsfähig galt.

Mit leicht gesenktem Haupt hat der Angeklagte zu Verhandlungsbeginn den Saal betreten. Sein Verteidiger berichtete, dass sein Mandant seit einigen Tagen nichts gegessen habe und sehr geschwächt sei.