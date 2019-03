Nächster Sieg für Skispringerin Seyfarth - Althaus Dritte

Skispringerin Juliane Seyfarth hat ihre Top-Form mit einem weiteren Weltcup-Sieg untermauert und das Wochenende im russischen Nischni Tagil beherrscht.

Die 29-Jährige sprang am Sonntag auf 97 und 95 Meter und entschied damit beide Durchgänge deutlich für sich. Zweite wurde die norwegische Gesamtweltcup-Siegerin Maren Lundby (92 und 90 Meter), die sich am Samstag den Triumph in der Saisonwertung gesichert hatte. Katharina Althaus (91 und 91 Meter) belegte den dritten Rang, Carina Vogt (23.) und Svenja Würth (26.) verpassten Top-Platzierungen.

Für Seyfarth, die bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld Gold im Team und im Mixed gewonnen hatte, waren es in Russland die Weltcup-Siege zwei und drei. „Ich bin voll glücklich“, sagte Seyfarth. „Ich habe versucht, mich auf jeden Sprung einzeln zu konzentrieren.“ Im Gesamtweltcup festigte Seyfarth mit ihren beiden Siegen den dritten Rang. Sie kann am kommenden Wochenende im russischen Tschaikowski sogar noch Teamkollegin Althaus attackieren.

Bundestrainer Andreas Bauer sagte: „Für mich ist es großartig, dass Juliane nach dem Sieg zum Auftakt der Saison nun auch zum Ende der Saison noch auf einem so hohen Niveau springt!“ Er attestierte ihr eine „beeindruckende Konstanz auf hohem Level“.

