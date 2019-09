Nächster Sieg für Ackermann - Rad-WM kann kommen

Sprintstar Pascal Ackermann reist in Topform zur Straßenrad-WM in Yorkshire. Der 25-jährige Pfälzer gewann das Eintagesrennen Gooikse Pijl in Belgien und feierte damit schon seinen elften Saisonsieg.

Zugleich hat Ackermann bei seinen letzten vier Rennen jeweils zwei erste und zwei Plätze eingefahren. Erst am Samstag hatte er sich beim Primus Classic nur dem Belgier Edward Theuns geschlagen geben müssen.

Ackermann zählt zum deutschen WM-Aufgebot für das Straßenrennen am 29. September. Allerdings ist der Kurs wohl nicht für eine Sprintankunft gemacht. Die Klassikerspezialisten dürften bessere Chancen haben.