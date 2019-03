Nächster Clasico-Sieg für ter Stegen mit Barca

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Mann soll im Schwarzwald seine getrennt lebende Ehefrau getötet haben. Der 67-jährige Deutsche habe die Frau nach ersten Erkenntnissen an ihrem Wohnsitz aufgesucht, sie angegriffen und tödlich verletzt, teilte die Polizei in Feldberg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) am Samstag mit.

Bei seiner Flucht vom Wohnsitz der Ehefrau verletzte er demnach eine 37-Jährige leicht.

Leblos in der Wohnung Den 67-Jährigen fand die Polizei anschließend leblos in dessen Wohnung.