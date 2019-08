Murray während US Open bei Challenger-Turnier auf Mallorca

Abseits der US Open arbeitet der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray weiter an seiner Rückkehr zu alter Stärke. Der Schotte wird in der kommenden Woche bei einem zweitklassigen Challenger-Turnier auf Mallorca antreten.

Murray hat nach Angaben der Veranstalter eine Einladung zu dem Turnier akzeptiert, das von der Akademie seines langjährigen spanischen Rivalen Rafael Nadal veranstaltet wird.

Murray war am Jahresanfang zum zweiten Mal an der Hüfte operiert worden, eine Rückkehr des 32-Jährigen auf die Tennis-Tour war damals noch nicht absehbar. Nachdem der Schotte zunächst im Doppel wieder antrat, spielt er nun auch wieder Einzel, verlor zuletzt aber jeweils in der ersten Runde in Cincinnati und Winston-Salem. Ein Challenger-Turnier bestritt Murray zuletzt 2005.

Mitteilung auf ATP-Homepage