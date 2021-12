Murray beginnt Wimbledon-Vorbereitung in Stuttgart

Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray wird 2022 erstmals beim Tennisturnier in Stuttgart antreten. Der frühere Weltranglisten-Erste werde vom 6. bis 12. Juni auf der Anlage des TC Weissenhof in die Rasen-Saison einsteigen, teilten die Veranstalter mit.

Der Schotte hatte 2013 und 2016 in Wimbledon sowie 2012 bei den US Open triumphiert. Aufgrund seiner schwerwiegenden Hüftprobleme stand der 34 Jahre alte zweimalige Olympiasieger bereits vor dem Karriere-Ende und hat den Anschluss an die Weltspitze verloren.

