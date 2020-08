Müller zu Messi: „kann für Fußballwelt interessant sein“

Der Vorstand der Ravensburger Rutenfestkommission (RFK) hat sich am Mittwoch in einer schriftlichen Erklärung von seinem Vorsitzenden Dieter Graf distanziert. Die fünf Vorstandsmitglieder kritisieren „private Äußerungen“ von Graf, seine Antworten auf Fragen der „Schwäbischen Zeitung“ und auch dessen laut Unterzeichnern eigenmächtiges Handeln am Rutensonntag. Anlass sind die Vorgänge am Rande der „Querdenken“-Demonstration Ende Juli.

Wie die „Schwäbische Zeitung“ mehrfach berichtete, war nach den Protesten von rund 3000 Menschen ...