Müller/Tillmann starten mit Sieg in Beachvolleyball-EM

Die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann haben ihr Auftaktspiel bei der Beachvolleyball-EM in München gewonnen.

In der Gruppe A setzten sich die beiden Hamburgerinnen gegen die französischen Meisterinnen Aline Chamereau und Clemence Vieira sicher mit 21:14, 21:15 durch.

Die 21-jährige Svenja Müller und die zehn Jahre ältere Tillmann waren nach der erfolgreichen WM im Juni in Rom durch eine Corona-Infektion in der Vorbereitung gestört worden. Beim Elite-16-Turnier der Beach-Pro-Tour in der Vorwoche in Hamburg waren sie gegen starke Gegnerinnen in der Gruppenphase knapp ausgeschieden.

Tillmann hatte bereits vor zwei Jahren mit ihrer damaligen Partnerin Kim Behrens EM-Silber geholt. Mit Müller bestreitet sie in diesem Jahr ihre erste gemeinsame Saison.

