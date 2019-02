MSV-Chef Wald: Klassenverbleib „alternativlos“

Von Schwäbische Zeitung

Große Firmennamen lockt der Obere Eselsberg an. Darunter ist auch Liebherr-Hausgeräte. Die Firma zieht in ein „Z4“ genanntes Bürogebäude. Das im Bau befindliche markante Haus an der Zufahrt zum Science Park III in der Marie-Goeppert-Mayer-Straße hat sechs Etagen.

Und erst jetzt wurde bekannt, wie viele Arbeitsplätze entstehen. Auf Nachfrage teilte das Unternehmen mit, dass im ersten Schritt nach Fertigstellung des Gebäudes 120 Mitarbeiter in den Science-Park in Ulm ziehen werden.