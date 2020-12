Moukoko jüngster Torschütze der Fußball-Bundesliga

Noch in diesem Jahr sollen die Impfungen gegen das Corona-Virus starten. Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht, dann bereits nach den Feiertagen am 27. Dezember. Nur: Es fehlt an Helfern für die hunderten Impfzentren im ganzen Land.

Auch in Baden-Württemberg sucht die Landesregierung deshalb nach Freiwilligen, die in den Impfzentren mithelfen. Der Aufwand - organisatorisch und auch logistisch - ist riesig. 6000 Ärzte haben sich in Baden-Württemberg bereits gemeldet, sagte ein Sprecher des ...