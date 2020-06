Motorrad-WM mit 13 Europa-Rennen startet am 19. Juli

Die Motorrad-WM startet am 19. Juli in Jerez de la Frontera/Spanien. Das gab der Rechte-Inhaber Dorna Sports bekannt. 13 Rennen werden bis zum 15. November ausgetragen, darunter sind fünf Doppelrennen an jeweils einem Ort.

Ob danach noch Rennen in Übersee (USA, Argentinien, Thailand, Malaysia) hinzukommen, ist unklar. Bis Ende Juli soll eine Entscheidung fallen. Aus jetziger Sicht werden die Europa-Rennen ohne Zuschauer ausgetragen. Das kann sich bei Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in den jeweiligen Ländern aber ändern.

Doppelveranstaltungen wird es in Jerez (19. und 26. Juli), Spielberg/Österreich (16. und 23. August), Misano/Italien (13. und 20. September), Aragon/Spanien (18. und 25. Oktober) und Valencia (8. und 15. Oktober) geben. Hinzu kommen Rennen in Brünn/Tschechien (9. August), Barcelona (27. September) und Le Mans/Frankreich (11. Oktober). Der Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal im Erzgebirge gehört wie geplant nicht zum diesjährigen Rennkalender.

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat in diesem Jahr noch kein MotoGP-Rennen stattgefunden. Lediglich die kleinen Klassen Moto2 und Moto3 konnten ihre Auftaktrennen im März in Katar austragen.

Neuer Rennkalender 2020