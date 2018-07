Sebastian Vettel fährt mit seinem Red-Bull-Rennwagen in Monza in die Boxengasse ein. Der Formel-1-Weltmeister hat beim zweiten freien Training die schnellste Zeit gefahren. In Monza kann der WM-Spitzenreiter den vorletzten Schritt zum erneuten Titeltriumph machen. Fotof: Srdjan Suki.