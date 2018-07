Montenegro trennt sich von Nationalcoach Kranjcar

Berlin (dpa) - Kurz vor dem Ende der EM-Qualifikation hat sich Montenegro von seinem Fußball-Nationaltrainer Zlatko Kranjcar getrennt. Das teilte der Verband am Donnerstag mit. Nachfolger des Kroaten wird der ehemalige Nationalspieler und bisherige Assistenztrainer Branko Brnovic.

In der vergangenen Woche hatten die Montenegriner in der Qualifikationsgruppe G für die Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine eine unerwartete 1:2-Pleite beim bis dato sieglosen Schlusslicht Wales kassiert.

Mit 11 Punkten liegt das Team zwar weiterhin auf Platz zwei hinter Spitzenreiter England (17), kann aber noch von der Schweiz (8) mit Coach Ottmar Hitzfeld eingeholt werden. Montenegro spielt am 7. Oktober gegen England und vier Tage später gegen die Schweiz.