Montella zum zweiten Mal Trainer in Florenz

Von Schwäbische Zeitung

Der überraschende Tod des Ulmer Ruder-Olympiasiegers Maximilian Reinelt hat in der Region und in der Sport-Welt großes Entsetzen ausgelöst. Jetzt ist bekannt, woran der 30-Jährige am 9. Februar beim Skilanglaufen in St. Moritz (Schweiz) starb.

Wie Carsten Oberhagemann, der Pressesprecher des Ruderachters, am Mittwoch mitteilt, sei den Angehörigen von Maximilian Reinelt in der vergangenen Woche der Obduktionsbefund zugestellt worden.

Plötzlicher Herztod Demnach habe Reinelt an einer bisher symptomlos gebliebenen ...