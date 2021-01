Möller: DFB „in europäischer Spitze“ konkurrenzfähig

Der frühere Welt- und Europameister Andreas Möller zählt die deutsche Nationalmannschaft bei der EM zu den Titelkandidaten.

Auf die Frage in einem „Kicker“-Interview, was er der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in diesem Jahr zutraue und ob Bundestrainer Joachim Löw noch der richtige Mann sei, antwortete Möller: „Jogi Löw hat eine tolle Auswahl an Spielern für die Nationalmannschaft. Daraus lässt sich eine richtig starke Mannschaft basteln, die auch in der europäischen Spitze absolut konkurrenzfähig ist. Er weiß, wie man erfolgreich sein kann, das hat er auch schon bewiesen.“

Möller wurde 1990 mit dem Nationalteam Weltmeister und 1996 Europameister. Der 53-Jährige arbeitet mittlerweile als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Eintracht Frankfurt.

