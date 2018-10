Modeste-Rückkehr nach Köln - Training mit der U 21

Der ehemalige Bundesliga-Torjäger Anthony Modeste ist zurück beim 1. FC Köln und trainiert mit der U-21-Mannschaft des FC. Der vereinslose Fußball-Profi will sich in der Domstadt körperlich fit halten.

„Er hat uns gefragt, ob er sich bei uns fit halten darf, da er mit seiner Familie in Köln lebt. Das machen wir natürlich“, sagte Kölns Geschäftsführer Sport Armin Veh in einer Twitter-Mitteilung des Clubs. „Anthony ist ein verdienter Spieler hier beim FC“, so Veh weiter.

Modeste hatte im Sommer seinen bis 2020 datierten Vertrag beim Fußball-Club Tianjin Quanjian nach nur einer Saison wegen ausstehender Zahlungen gekündigt. Zuvor spielte der 30-Jährige in der Bundesliga von 2013 bis 2015 für 1899 Hoffenheim (19 Tore in 55 Liga-Spielen) und anschließend für Köln (40 Tore in 72 Liga-Spielen), ehe er 2017 für rund 30 Millionen Euro nach China wechselte.

Tweet 1. FC Köln