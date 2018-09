Moderner Fünfkampf: Annika Schleu holt WM-Silber

Ernst wird es mit dem Umbau und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in der Bernd-Rosemeyer-Straße in Meckenbeuren. Mit der Feuerwehrbedarfsplanung war die Maßnahme im April dieses Jahres nähergerückt, jetzt hat der Gemeinderat einen „ersten Knopf“ drangemacht. Einstimmig wurden die Planungsleistungen für die ersten Phasen an insgesamt vier Büros vergeben – siehe Info-Punkt.

Die Vorgeschichte reicht weit zurück – über 2011 hinaus, als das benachbarte Haus Fähnle abgebrochen wurde.