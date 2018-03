Moculescus Gürteltasche wird zum Verkaufshit

Sie gilt seit den 1990ern als Modesünde. Doch Stelian Moculescu steht über solchen Dingen: Die berühmte Bauchtasche begleitet den Volleyballtrainer zu jedem Spiel und ist schon lange zum Markenzeichen des einstigen Friedrichshafener Meistertrainers und jetzigen Berliner Coaches geworden. Was Moculescu darin versteckt, verrät er nicht. Jetzt können die Berliner Volleyball-Fans das Bauch-Accessoire a la Moculescu im Fan-Shop kaufen. In einer Hauruck-Aktion hat der Verein die Tasche mit dem Logo der Berlin Recycling Volleys bedruckt – und der Riecher der Marketing-Abteilung war richtig: Die Tasche war bereits am ersten Tag ausverkauft. Das letzte Exemplar bekam Moculescu. Seitdem trägt er das Club-Logo brav auf seinem Bauch. „Neuer Trainer, neues Accessoire“, wirbt der Verein im Shop. Nicht zuletzt ein Zeichen dafür, dass Moculescu trotz jahrelanger Rivalität zwischen VfB und BR Volleys in Berlin aufgenommen und angekommen ist – inklusive all seiner Eigenarten.