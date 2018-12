Moculescu ist Berliner Trainer des Jahres

Die Berlin Recycling Volleys bestreiten die Saison 2018/2019 ab sofort mit 13 Spielern im Aufgebot. Der neue Mann heißt Nicolas Rossard, ist Libero und französischer Nationalspieler. Rossard spielte zuletzt in Polen bei Stocznia Stettin und lief bisher 30-mal für Frankreich auf.

Als Libero ist der 1,83 Meter große Franzose fortan mit Dustin Watten für die Organisation der Annahme- und Abwehrarbeit beim Deutschen Meister zuständig. Rossard steckt voller Tatendrang: „Ich freue mich, hier in Berlin zu sein und will der Mannschaft schnellstmöglich helfen“, sagte der 28-Jährige laut Homepage des Vereins. Schon von 2009 bis 2013 und in der Saison 2016/2017 arbeiteten Cedric Enard und Rossard bei den Spacer’s Toulouse zusammen.

Es war eine verrückte Geschichte im Februar 2018. Kaweh Niroomand, Manager des Berliner Bundesligisten BR Volleys, war auf der Suche nach einem neuen Trainer. Dann zückte er laut Tagesspiegel sein Handy und rief bei dem Mann an, dem er jahrelang wegen Streitereien nicht einmal die Hand geben wollte: Stelian Moculescu. (Foto: imago) Dieser war als Trainer des VfB Friedrichshafen erbitterter Gegner der Volleys. Der Mentor alter Schule gab der Mannschaft die nötige Struktur – um am Ende den großen Widersacher Friedrichshafen im Play-off-Finale zu besiegen. Moculescu hat in wenigen Wochen aus einem etwas konfusen Haufen eine Meistermannschaft gebaut. Und wurde nun zum Trainer des Jahres in Berlin gewählt. „Ich war völlig überrascht über die Auszeichnung. Das hätte ich nicht erwartet. Mich hat es sehr berührt“, sagte Moculescu.