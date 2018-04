Moculescu, der Spielverderber

So langsam muss man sich wohl damit anfreunden, dass der Ex-Pensionär Stelian Moculescu es wieder allen zeigt. Er, der frühere Meistertrainer des VfB Friedrichshafen, hat im Februar eine Berliner Mannschaft übernommen, die leblos war. Zu Beginn seiner Arbeit lief nicht alles nach Plan, doch wenn es um die berühmte Wurst geht, dann weiß der Trainerfuchs, wie es geht.

Auf der anderen Netzseite steht eine Mannschaft, die die Hauptrunde gerockt hat: 20 Spiele, 20 Siege und Moculescus Berlin wettbewerbsübergreifend dreimal geschlagen. Doch das, was so lange eine perfekte Saison zu werden schien für die Mannschaft vom Bodensee, droht nun an Moculescu zu zerschellen. Coach Vital Heynen und dem VfB droht die ultimative Demütigung durch den Ex-Trainer.

Berlin wirkt so kurz vor dem Ziel frischer, die Angreifer nutzen ihre Chancen. Moculescu hat die Mannschaft erreicht, lässt so arrivierte Spieler wie Robert Kromm und Paul Carroll auf der Bank, wenn sie nicht funktionieren. Heynen glaubt noch an den Titel. Nur Durchhalteparolen? Eine Chance haben er und sein Team noch.