Mockenhaupt deutsche Meisterin über 10 000 Meter

Marburg (dpa) - Sabrina Mockenhaupt hat in souveräner Manier ihren deutschen Meistertitel über 10 000 Meter verteidigt. Die Langstreckenläuferin von der LG Sieg setzte sich in Marburg in 32:24,36 Minuten vor Halbmarathon-Meisterin Simret Restle-Apel aus Kassel (32:41,50) durch.

Das Duo erfüllte zugleich die Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Europameisterschaft Ende Juni in Helsinki. Dritte wurde die Regensburgerin Maren Kock (33:29,14).

Philipp Pflieger aus Regensburg gewann das Männer-Rennen in 28:45,76 Minuten vor dem Berliner Hagen Brosius (28:59,67), verpasste die EM-Norm jedoch um knapp fünf Sekunden. Christian Glatting aus Wattenscheid, 2010 Meister auf dieser Strecke, kam in 29:22,85 Minuten als Dritter ins Ziel. Titelverteidiger Musa Roba-Kinkal aus Gelnhausen konnte wegen einer Leistenverletzung nicht antreten.