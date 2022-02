MLB-Rekordschiedsrichter hört auf: 5460 Spielen in 45 Jahren

Kein Schiedsrichter in der Geschichte der Liga war in mehr Partien oder Spielzeiten aktiv als West: 1976, als noch kein aktueller MLB-Spieler geboren war, leitete er im Alter von 23 Jahren seine erste, am 6. Oktober 2021 seine finale Partie. „Den Rekord zu brechen, war das Ziel“, hatte West damals dem Sport-Portal ESPN bereits angekündigt.

West, der wegen seiner Nebentätigkeit als Singer-Songwriter auch „Cowboy Joe“ und „Country Joe“ genannt wird, war bis 2018 auch Präsident der Schiedsrichter-Vereinigung in der MLB. Dabei handelte er unter anderem den größten Vertrag für Schiedsrichter in der Geschichte des Baseballs mit aus.

Während sich die Liga aktuell im Lockout befindet, wird der 69-Jährige dem Baseball auch über sein Karriereende hinaus erhalten bleiben. West arbeitet mit einer Sportartikelfirma zusammen, die Schiedsrichter-Ausrüstung entwirft.

© dpa-infocom, dpa:220205-99-985873/2

