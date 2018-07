Mitspieler bedauern Frings-Aus - Ekici kommt

Bremen (dpa) - Die Mitspieler von Torsten Frings bedauern das Karriereende des ehemaligen Nationalspielers bei Werder Bremen. „Die Entscheidung muss ich erst einmal verdauen“, sagte Per Mertesacker Bremer Journalisten: „Es ist für uns ein sportlicher Verlust.“

Die Führung des Fußball-Bundesligisten hatte dem 34-Jährigen aus wirtschaftlichen und sportlichen Gründen keinen neuen Vertrag angeboten. „Sein Weggang ist für uns ein Verlust“, kommentierte Clemens Fritz. Der Verteidiger schränkte jedoch ein: „Es wird dadurch auch nicht alles zusammenbrechen. Wir hatten vor zwei Jahren mit Frank Baumann eine ähnliche Situation. Die anderen werden dadurch noch mehr in die Pflicht genommen.“ Im Unterschied zu Baumann wollte Frings jedoch weiterspielen. Ob er sich einen neuen Verein sucht, ist derzeit noch offen.

Unterdessen hat sich Werder gegen die norddeutsche Konkurrenz vom Hamburger durchgesetzt und den Transfer des umworbenen Mittelfeldspielers Mehmet Ekici perfekt gemacht. Der 20 Jahre alte Profi unterzeichnet nach Bremer Angaben einen Vierjahresvertrag. Ekici, in der abgelaufenen Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war, kommt vom FC Bayern München. Der türkische Nationalspieler ist die erste Neuverpflichtung der Bremer. Auch der HSV war nach Angaben des Ekici-Anwalts an dem Spieler interessiert.