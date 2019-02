Mit viel Einsatz zum Sieg in Freiburg

Erfolgreicher Einstand für Rich Chernomaz. In seinem ersten Spiel als Trainer der Ravensburg Towerstars gewann seine Mannschaft mit 3:2 beim EHC Freiburg. Damit zogen die Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 nach Punkten mit dem Tabellenführer Löwen Frankfurt gleich. „Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft“, sagte Chernomaz. „Wir hatten kein Training zusammen, aber sie haben sehr gut gespielt.“

Unterstützt wurde Chernomaz bei seinem ersten Einsatz als Towerstars-Trainer von Marc Vorderbrüggen und Christoph Jäger vom Stammverein EV Ravensburg. „Es geht vor allem um die Verteidigung, um die Arbeit ohne den Puck“, hatte Chernomaz am Mittag bei seiner Vorstellung gesagt. Und im Vergleich zum Auftritt in Bayreuth am Sonntag war die Ravensburger Defensive um Welten besser. Die Towerstars standen stabil, sie waren aufmerksam, sie warfen sich rein – wie etwa Calvin Pokorny in der elften Minute gegen Freiburgs Topscorer Nikolas Linsenmaier.

Lattentreffer von Hinse

Pokorny und Julian Kornelli bekamen von Chernomaz von Beginn an Eiszeit in der vierten Reihe, immer mit einem wechselnden Partner. Denn auf vier volle Reihen kamen die Ravensburger nicht. Bei Topscorer Andreas Driendl hatte eine Antibiotika-Behandlung zu einem Ausschlag geführt. Tim Brunnhuber spielte zeitgleich in Memmingen für Deutschland gegen die Schweiz.

Auch die Freiburger verteidigten am Dienstagabend gut. Bis auf den Lattenschuss von Olivier Hinse und einem Solo des Kanadiers, das Freiburgs Verteidiger Stephan Seeger am linken Pfosten stoppte, ging auch von den Towerstars offensiv kaum Gefahr aus. Es war kein schlechtes Spiel, aber eben ohne Tore.

Doppelschlag der Ravensburger

Das änderte sich auch im zweiten Drittel lange nicht. Das lag aufseiten der Freiburger daran, dass sie in Überzahl schwach spielten. Auf der anderen Seite lag es an Goalie Matthias Nemec. Der Ex-Ravensburger parierte in Unterzahl mehrfach stark. Doch als Josef Mikyska in der 36. Minute draußen saß, verzögerte Robin Just lange, täuschte erst einen Pass an, zog dann aber doch ab. Jakub Svoboda nahm Nemec die Sicht, es stand 1:0 für die Towerstars.

Nur 30 Sekunden später waren die Freiburger im eigenen Drittel überhaupt nicht auf der Höhe, Daniel Schwamberger bediente den völlig freistehenden Hinse, der das 2:0 erzielte. Freiburgs Trainer Jan Melichar nahm sofort eine Auszeit. „Zwei Minuten waren wir nicht da, das wurde bestraft“, haderte Melichar. Immerhin zeigte seine Auszeit Wirkung – bei den Towerstars. Sie ließen Mikyska in der 38. Minute zu viel Platz, der Schuss rutschte Jonas Langmann auch noch durch die Schoner.

Czarnik sorgt für Erleichterung

Zu Beginn des Schlussdrittels gab es zwei weitere Überzahlsituationen für Freiburg. In der ersten traf Brad McGowan den Pfosten. In der zweiten, als Just wegen Meckerns eine Strafe absitzen musste, standen die Towerstars wieder sehr stabil. Die Towerstars glänzten nicht, aber sie machten das, was Chernomaz gefordert hatte. „Die defensive Arbeit ist erst mal das Wichtigste“, hatte der Trainer seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben. „Der Plan ist egal, die Spieler müssen zuhören und es umsetzen.“ Das taten sie – bis zehn Minuten vor dem Ende.

Dann verloren die Towerstars ihre Souveränität in der Verteidigung. Nach einem dicken Patzer hinter dem eigenen Tor stand Jannik Herm frei vor Langmann, Ravensburgs Goalie rettete jedoch stark. In der 55. Minute brachte Robbie Czarnik etwas Ruhe in die Begegnung. Von Zucker bedient, tunnelte er Nemec zum 3:1. Doch erst wurde noch spannend. In Überzahl ging Nemec vom Eis, bei sechs Feldspielern zog Antti Kauppila ab, den Abpraller brachte Ryan Moser mit der Rückhand über die Linie. Letztlich zitterte Ravensburg den Sieg über die Zeit, dann war die Erleichterung sichtbar. „Freiburg hat gekämpft bis zum Schluss“, lobte Chernomaz. „Langmann hatte aber ein paar Schlüsselsaves.“