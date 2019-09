Mit „Paulchen“ bei The Race auf Siegesfahrt

Nach knapp 14 Stunden gesegelter Zeit ist das Mehrrumpfboot „Paulchen“ mit Dominic Stahl vom Württembergischen Yacht-Club in Friedrichshafen als erstes Boot am Samstag um 21.48 Uhr durch das Ziel vor Langenargen gefahren. „Es war nervenaufreibend und eigentlich haben wir mit einem Sieg nicht mehr gerechnet“, lautete Stahls Resümee nach der längsten Regatta um den Bodensee.

Gestartet wurde nach Sonnenaufgang in Langenargen bei schönstem Wetter, aber wenig bis keinem Wind. Flaute mit einzelnen Windstrichen bestimmten die gesamte Regatta. Für 47 Boote ging es nach dem Startschuss in den Überlinger See Richtung Tonne in Bodman, zurück durch ein Gate vor Langenargen, weiter zur letzten Tonne vor Bregenz und wieder zurück nach Langenargen in das Ziel. Trotz Flaute beim Start kam in der Höhe des Eriskircher Rieds die Regatta in Schwung. Schnell gelang es der „Skinfit“ mit Fritz Trippolt vom Yacht-Club Bregenz und der „Orange Utan“ vom Lindauer Segelclub das Feld anzuführen. In einem spannenden Dauerduell hielten sich beide Mehrrumpfboote in einem Kopf an Kopf Rennen über zwei Drittel der Strecke an der Spitze. Mit größerem Abstand folgte an dritter Stelle die „Holy Smoke“ mit Albert Schiess vom Yachtclub Arbon. Noch größer war die Distanz zu den restlichen Katamaranen: „Green Horny“ und „Rocket“, ebenfalls aus Arbon, und eben „Paulchen“ und „Sonnenkönig“ aus Romanshorn. „Teilweise lagen wir 20 Kilometer hinter den beiden ersten Booten“, erinnerte sich Stahl, der Sieger der „Blue Challenge Trophy“. „Wir haben das Rennen zwischenzeitlich als blaue Hölle bezeichnet, in Anlehnung an die grüne Hölle am Nürburgring.“

Doch dann kam das Flauteloch vor dem Gate in Langenargen. Die „Skinfit“ und „Orange Utan“ standen, während von hinten das Feld aufrückte. Die Karten wurden neu gemischt. Die „Sonnenkönig“ war wegen technischer Probleme inzwischen ausgeschieden. Ab jetzt kämpften alle sechs Katamarane von Angesicht zu Angesicht. „Vor Lindau bekam das ,Paulchen’ einen Privatwind und zog an uns vorbei zur ,Skinfit’, erinnerte sich Jens Lichtblau von der „Orange Utan“.

„Das war ein harter Part nach 13 Stunden auf dem Wasser“, sagte Stahl. Die vierköpfige Mannschaft musste noch mal alles geben, um den Zweikampf bis zum Ziel für sich zu entscheiden. Es gelang ihr mit nur einer Minute und zehn Sekunden Vorsprung vor der „Skinfit“. Der Vorjahressieger Fritz Trippolt nahm es sportlich: „Die können das einfach und haben verdient gewonnen.“ Nach den beiden ersten geht es jetzt Schlag auf Schlag über die Ziellinie. In Minutenabständen gleiten bei Mondlicht die restlichen vier Katamarane und das erste Einrumpfboot „Wild Lady“ durch das Ziel. Platz drei belegte die „Orange Utan“, gefolgt von der „Holy Smoke“, der „Wild Lady“, „Green Horny“ und „Rocket“. Und dennoch musste die „Paulchen“-Mannschaft zittern.

Menschliches Versagen lässt den Sieg wackeln

Unmittelbar nach Überqueren der Ziellinie erfuhren sie von der Wettfahrtleitung, dass ihr Sieg wackelt. Die Entscheidung fiel erst am Sonntag, nach dem offiziellen Regatta-Ende. Doch sie kamen mit einer Verwarnung davon und behielten den ersten Platz. „Das hat das ganze noch mal spannender gemacht“, erzählte Stahl und lachte. Sie hatten verbote-nerweise auf dem Weg Richtung Bregenz die Ziellinie überquert. „Das war einfach menschliches Versagen bei uns. Aber in Zukunft werden wir die Ausschreibungen noch besser studieren.“

Gewertet wird das Rennen nach absoluter Zeit und nach Klassen in Yardstick und ORC-Vermessung. „Uns Katamaran-Segler interessiert eigentlich nur die absolute Zeit bei einer Regatta“, sagte Jens Lichtblau von der „Orange Utan“.

Das traf auch auf Wolfgang Palm von der „Wild Lady“ zu: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir konnten als einziges Einrumpfboot gleich zwei Katamarane hinter uns lassen.“ Die „Wild Lady“ war auf der Strecke immer Teil des Krimis auf dem Wasser und machte den Katamaranen das Leben schwer. Sie ging am Ende als fünftes Boot durch das Ziel. Nur knapp neun Minuten nach dem Sieger. Als schnellstes Einrumpfboot holte sie sich damit die „Blue Trophy“. Bei Regatta-Ende am Sonntag um 14 Uhr erreichten bis auf zehn Boote, die aufgegeben hatten, alle das Ziel. Drei Boote, die noch auf der Bahn waren, wurden mit berechneten Zielzeiten auf die Ergebnisliste gesetzt.

Auch das Wettfahrtteam vom Yachtclub Langenargen war mit dem Wochenende zufrieden: „Es war eine erfolgreiche Regatta. Wir haben viel positives Feedback von den Seglern bekommen. Wir sind auch froh, dass der Sieg von Dominic Stahl nicht aberkannt wurde. Wir haben damit einen fairen Sieger und hätten uns eigentlich nur ein bisschen mehr Wind gewünscht“, sagte Ralf Strobel.