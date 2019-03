Mit Neuer im Tor und Debütant Klostermann gegen Serbien

Mit Manuel Neuer und Neuling Lukas Klostermann in der Startelf tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Abend im Testländerspiel gegen Serbien an.

Sein Comeback in der DFB-Auswahl feiert zudem in Wolfsburg nach einem Kreuzbandriss der bislang einmal eingesetzte Leipziger Marcel Halstenberg.

Im Mittelfeld nominierte Bundestrainer Joachim Löw neben Joshua Kimmich den Leverkusener Youngster Kai Havertz sowie Ilkay Gündogan. Die Angriffsreihe bilden Julian Brandt, Timo Werner und Leroy Sané. Beim Neubeginn ohne die aussortierten Ex-Weltmeister Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels stehen acht Akteure unter 25 Jahren in der Anfangsformation. Vor dem Start in die EM-Qualifikation am kommenden Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande schont Löw in dem Testspiel zunächst einige Akteure wie Toni Kroos oder Marco Reus.

Die deutsche Startelf:

Neuer - Klostermann, Tah, Süle, Halstenberg - Kimmich - Havertz, Gündogan - Brandt, Werner, Sané

Terminplan Nationalmannschaft

Sportliche Leitung der Nationalmannschaft

Fakten zu Bundestainer Löw

DFB-Spielbilanz gegen 91 Gegner

Deutsche Nationalspieler von A bis Z

Deutsche Rekordspieler

Rekordtorschützen

Team hinter dem Team

Historie der Nationalmannschaft

Infos zur EM 2020

Infos zur EM-Qualifikation und Gruppen

Austragungsorte der EM 2020

Spielplan EM-Quali 2020

DFB-Kader