Mischa Zverev in Marokko weiter - Struff und Marterer raus

Bei dem tödlichen Familiendrama vom November 2017 in Birkenhard deutet ein vorläufiges Gutachten auf eine psychische Erkrankung des damals 17-jährigen Tatverdächtigen hin. In einem Sicherungsverfahren vor der Jugendkammer des Landgerichts Ravensburg wird es um eine mögliche Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gehen, sagte der Gerichtssprecher. Der Beginn des Verfahrens ist auf 16. Mai terminiert, es sind elf Verhandlungstage hinter verschlossenen Türen anberaumt.