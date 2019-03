Mick Schumacher: Volle Konzentration auf Formel-2-Auftakt

Mick Schumacher will erst mal keine Gedanken auf sein Formel-1-Testdebüt für Ferrari in der nächsten Woche verschwenden.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher möchte seine gesamte Konzentration zunächst auf sein erstes Wochenende in der Formel 2 richten. „Ich freue mich extrem auf die Formel 2, dass es jetzt losgeht“, sagte der 20 Jahre alte Nachwuchspilot in Bahrain.

Nach dem Gewinn der Formel-3-EM ist Schumacher in die Formel 2 aufgestiegen und fährt da weiter für das Prema-Team. In der nächsten Woche testet Schumacher erstmals in der Formel 1 für Ferrari und dann für Alfa Romeo.

Formel-1-Piloten

Rennkalender

Zeitplan

Informationen zur Strecke

Virtuelle Runde auf der Strecke

Formel-2-Kalender

Infos zu Mick Schumacher

Ferrari-Mitteilung