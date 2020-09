Mick Schumacher verpasst Podest in Monza

Mick Schumacher hat einen Tag nach seinem ersten Formel-2-Saisonsieg in Monza einen Podestplatz knapp verpasst.

Nach einer ungewollten Ausfahrt in die Auslaufzone landete der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Sonntag in Italien auf dem vierten Rang. Nach einem Super-Start hatte der 21 Jahre alte Prema-Pilot tags zuvor erstmals ein Hauptrennen gewonnen. Den Sieg beim Sprintrennen über 21 Runden holte sich dann der Brite Dan Ticktum vom Dams-Team.

© dpa-infocom, dpa:200906-99-449904/2

