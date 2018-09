Mick Schumacher nach Formel-3-Sieg nun Gesamtzweiter

Bei HeidelbergCement in Schelklingen ist es am Freitagmittag zu einem schweren Betriebsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Menschen begraben.

Im Werk von HeidelbergCement in Schelklingen ist es am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr zu einem tödlichen Betriebsunfall gekommen. Dabei ist ein Gerüst in einem 40 Meter hohen Silo teilweise eingestürzt. Nach Unternehmensangaben hatten sich zum Zeitpunkt des Unglücks sechs Arbeiter eines Bauunternehmens auf dem Gerüst befunden, die an der Ofenanlage Zyklon arbeiteten.