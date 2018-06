Michael Stich für Hall of Fame nominiert

New York (dpa) - Der frühere Tennisprofi und heutige Rothenbaum-Turnierdirektor Michael Stich steht vor der Aufnahme in die Hall of Fame. Das teilte das Tennismuseum in Newport/Rhode Island am Donnerstag in einer Presseerklärung mit.

Der 43-Jährige aus Elmshorn hatte in seiner Karriere unter anderem 1991 das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen. Neben Stich wurden auch die frühere Weltranglisten-Erste Martina Hingis, die tschechische Doppelspezialistin Helena Sukova und der Ex-Profi und heutige Manager und Turnierveranstalter Ion Tiriac aus Rumänien nominiert. Ihren Platz in der Ruhmeshalle des Tennis haben auch schon Steffi Graf und Boris Becker.