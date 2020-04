Michael Rummenigge: „Werner wäre richtig guter Einkauf“

Die Ansage von Ulms OB Gunter Czisch war eindeutig: Er habe keine andere Wahl als die Spielwaren-, Medien- und Haushaltsabteilungen im Ulmer Müller-Kaufhaus in der Hirschstraße sperren zu lassen. Wegen der Corona-Pandemie. Doch auch am Donnerstag öffnete das Kaufhaus in der Ulmer Fußgängerzone auf allen Ebenen seine Tore.

Das Ordnungsamt argumentierte: Für Einrichtungen, die ein Mischsortiment an Waren feilbieten, habe das Land Auslegungshinweise veröffentlicht.