Michael Boehm wird zweiter Towerstars-Goalie

Im Kader der Ravensburg Towerstars gibt es kurz vor der Sommerpause einen weiteren Wechsel: Goalie Jimmy Hertel hat angekündigt, den Verein zu verlassen, dafür kommt Michael Boehm vom Ravensburger DEL2-Konkurrenten Tölzer Löwen nach Oberschwaben.

Hertel war in der vergangenen Spielzeit – bis auf wenige Spiele in einer frühen Saisonphase – die Nummer zwei hinter Jonas Langmann in Ravensburg gewesen. Deshalb wolle er es nun woanders versuchen, um Stammtorhüter zu werden, sagte Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan: „Dass er eine Herausforderung sucht, haben wir akzeptiert.“

Schan und Trainer Jiri Ehrenberger freuen sich, dass sie mit Michael Boehm schnell Ersatz gefunden haben. Der Geschäftsführer stellt aber sicherheitshalber schon jetzt klar: „Jonas ist unsere klare Nummer eins.“ Mit dieser Aussage stärkt er Langmann, im Gegensatz zu Beginn der Saison 2017/18 deutlich den Rücken. Damals war zunächst unklar, ob Langmann oder Hertel dauerhaft zwischen den Pfosten steht. Ebenso stellen Schan und Ehrenberger klar: „Michael wird seine Spiele bekommen.“

Mit dieser Erwartungshaltung wechselt auch Michael Boehm von Tölz nach Ravensburg. „Ich werde alles geben, den Jonas in Bedrängnis zu bringen“, sagt er selbstbewusst am Rande der Leistungsdiagnostik im „Radius“, der sich die Mannschaft Anfang dieser Woche unterzog. Er habe eine Veränderung gewollt, erklärt Boehm seinen Wechsel. 15 Jahre lang hat er in Tölz gespielt, gerade hat er sein erstes Profijahr hinter sich, davor war er in der DNL aktiv.

Unter dem Vater in Tölz gespielt

Sein Trainer in der DNL als auch im vergangenen Jahr in der DEL 2 war einer, den er schon sein ganzes Leben lang kennt: Vater Rick Boehm. Fünf Jahre lang hat er die Entwicklung seines Sohnes Michael maßgeblich verantwortet. „Ich wollte selbstständiger werden, deshalb tut mir der Wechsel sicher gut“, sagt Michael Boehm, der überwiegend als zweiter Torwart mit den lange abstiegsbedrohten Tölzern durch die Saison ging. Ein paar Spieler habe er schon gemacht, zuletzt sei er aber sogar nur noch dritter Torwart gewesen.

Nun also die neue Herausforderung in Ravensburg. Der Kontakt sei durch seinen Spielervermittler zustande gekommen, sagt Michael Boehm, der neben dem Eishockey ein BWL-Studium in Rosenheim absolviert. Der 21-Jährige bezeichnet sich als eher ruhigen Goalie, das bringe dem Team mehr als ein Lautsprecher. Da er mit 1,82 Meter nicht der größte zwischen den Pfosten sei, spiele er eher weiter draußen, um den Winkel zu verkürzen.

Sein Ziel mit den Towerstars formuliert Boehm klar: unter die besten sechs Mannschaften kommen, die Play-offs direkt erreichen. Bis zum Trainingsauftakt in Ravensburg werde er die Zeit mit viel Trocken- und Kraftübungen verbringen. Um ab August voll anzugreifen.