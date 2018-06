Mesut schwer in Mode: Özil setzt Akzente

Hannover (dpa) - Mesut Özil ist richtig mutig - auf und neben dem Platz. Mit kniehohen schwarzen Strümpfen und futuristischen Turnschuhen marschierte der Zauberfuß nach seinem Tore-Doppelpack beim 3:0 gegen die Färöer Richtung Stadionausgang in Hannover.

Alle Welt konnte sehen: In Madrid ist der einst schüchterne Mittelfeldmann in mancher Hinsicht gereift. „Es hat alles Hand und Fuß, was er macht“, lobte Joachim Löw - so soll es auch in Österreich sein.

Der Bundestrainer hat ein Sammelsurium an technisch hochbegabten Spielern. An Özil führt in der Fußball-Nationalmannschaft aber kein Weg vorbei. „Er ist so geschickt am Ball, wie er sich um den Gegner herumwendet und sofort den Blick nach vorn hat. Er startet sofort offensive Aktionen. Das spricht für seine Klasse“, sagte Löw.

Der Saisonstart bei Real war nicht leicht. Die Medien beurteilten ihn kritisch, Trainer José Mourinho setzte ihn gar auf die Bank. Auch am EM-Aus hatte Özil zu knabbern - im Nationaltrikot lief es wieder. In seinem 40. Länderspiel erzielte er den zweiten DFB-Doppelpack. Gegen Österreich wird das Toreschießen schwerer sein als gegen die Färöer-Amateure. „Wir werden hundert Prozent Gas geben. Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden“, sagte Özil.