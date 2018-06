Mesut Özil bricht nach WM-Ausscheiden erstmals sein Schweigen

Jürgen Keppeler ist sauer. Weil die Gemeindeverwaltung wegen des Burglaufs zum wiederholten Mal die Zufahrt zu seinem Waldburger Hotel und Restaurant absperren lässt, müssen seine Gäste auf Parkplätze am Ortsrand ausweichen. Das verärgere seine Kunden und entziehe ihm die Geschäftsgrundlage, sagt der „Krone“-Chef. Die Protestaktion, die er ankündigt, wird vor allem Vereine treffen.

Die „Krone“ liegt an der Waldburger Hauptstraße und damit direkt an der Laufstrecke des Burglaufs, der am 14.