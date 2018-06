Messi versetzt Argentinien in „Floh-Fieber“

Buenos Aires (dpa) - Das lange Leiden des Lionel Messi ist vorbei, der dreifache Weltfußballer ist endlich auch daheim ein Superstar. Beim 3:1-Heimsieg seiner Argentinier im WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay krönte der Barcelona-Profi seine Galavorstellung mit einem grandiosen Freistoßtor.

Die „Albiceleste“ sprang auf Platz eins der Südamerika-Gruppe und ganz Argentinien verfiel dem „Floh-Fieber“. „La Pulga“, der „Floh“, wurde von den 57 000 Fans im ausverkauften Estadio Mario Kempes in Córdoba mit Standing Ovations verabschiedet, und die Zeitung „Tiempo Argentino“ jubelte am Wochenende: „Messi ist unser Wunderjunge“.

Nach Toren von Angel Di Maria (2.) und Gonzalo Higuaín (30.) sowie dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jonathan Fabbro (17.) hatte Messi in der 63. Minute getroffen. Und mitgeholfen, einen Fluch zu brechen: Nach 39 Jahren gelang erstmals wieder ein Pflichtspiel-Sieg vor eigenem Publikum gegen Paraguay. Noch lange nach dem Abpfiff sangen die Fans auf den Rängen: „Komm und sing mit mir, mit Messi werden wir Weltmeister“. Der Ballkünstler freute sich wie ein kleines Kind: „Ich bin sehr glücklich, ich bedanke mich bei allen“.

Der 1,69-Meter-Mann ist endlich auch daheim der Größte. „Magier“ und „Gott“ nennt man ihn. Vergessen sind die Zeiten, als Messi von skeptischen Landsleuten als „Spanier ohne Heimatgefühl“ beschimpft wurde. Die Zeiten, als Messi mit Argentinien sowohl bei der WM 2010 als auch der Copa América 2011 im eigenen Land im Viertelfinale gescheitert und zu allem Übel torlos geblieben war. Argentinien gewann dieses Jahr alle fünf Spiele, erzielte Prestige-Erfolge gegen Brasilien (4:3) und Deutschland (3:1). Messi schoss neun der 17 Treffer seines Teams. Inmitten der Jubelarien warnte er aber nach dem Paraguay-Spiel: „Wichtig ist, dass wir bei der WM in Form sind.“

Mit 13 Zählern aus sechs Spielen haben die „Gauchos“ nun einen Punkt Vorsprung auf Chile, das spielfrei war, sowie Ecuador, das Bolivien (4 Punkte) daheim mit 1:0 bezwang. Südamerika-Meister Uruguay (11) ging bei Kolumbien in der Hitze-Hölle von Barranquilla mit 0:4 unter, belegt aber noch den vierten Platz, der das letzte direkte Ticket für die WM 2014 vergibt. Mit zwei Toren des Schalkers Jefferson Farfán erhöhte Peru nach dem 2:1-Sieg über Venezuela (8) sein Punktekonto auf sechs und verließ den Tabellenkeller. Dienstag empfangen Farfan & Co. nun in Lima die Argentinier. Messi bleibt, wie immer, bescheiden: „Achtung, da wird es ganz schwer“, sagte er.